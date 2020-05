MotoGP : Rossi chez Petronas, le Team Principal attend son appel !

Faut-il s’attendre à ce que Valentino Rossi ne signe pas chez SRT Yamaha Petronas en MotoGP, après la libération de ses obligations envers l’écurie Yamaha officielle ? Difficile à prédire d’autant que nous ne voyons pas bien ou il pourrait trouver refuge, tout en espérant un bon guidon. Mais toujours est-il que dans la structure satellite qui accueille pour le moment le duo Quartararo/Morbidelli, The Doctor ne s’est pas encore signalé…

Intéressant entretien que celui sollicité par Crash.net, envers le Team Principal de l’équipe SRT Petronas en MotoGP. Cette jeune formation, qui a permis à Fabio Quartararo de se faire remarquer (et donc, de signer pour l’équipe Yamaha officielle, dès 2021), est supposée accueillir Valentino Rossi l’année prochaine. Remplacé par le tricolore, le pilote transalpin a déjà déclaré vouloir rester dans la catégorie reine.

MotoGP : SRT Petronas ? Rossi prend son temps…

Et puis, voilà quelques mois, The Doctor avait aussi déclaré qu’il ne serait pas contre un transfert dans l’équipe en question. Sauf que, du côté de la Direction de cette dernière, aucun contact n’a encore été pris, semble-t-il : « Je vérifie mon téléphone tous les jours et jusqu’à présent, je n’ai rien vu ! J’espère qu’au moins Valentino enverra un WhatsApp ou autre chose. Jusqu’à présent, rien, donc nous restons disponible pour lui », a-t-il déclaré sur le site de nos confrères de crash.net. « Mais si cela arrive, c’est quelque chose que nous allons certainement examiner. Nous ne l’ignorerons pas. Il est neuf fois champion du monde et a beaucoup de poids en termes de marketing et d’exposition. Mais nous devons vraiment comprendre l’accord. Quelles sont les choses à faire et à ne pas faire ? Nous devons comprendre ce qu’il veut« .

Etonnante situation que peut s’expliquer de différentes manières. Tout d’abord, peut-être que l’Italien n’est pas si sûr de rester l’année prochaine. Ensuite, il n’est pas impossible d’imaginer qu’une autre aventure, avec un constructeur différent, s’ouvre à lui. D’autant que l’on imagine que plusieurs propositions lui ont déjà été faites. Aprilia en tête…