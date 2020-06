MotoGP : Rossi et Petronas SRT, cela évolue dans le bon sens !

En MotoGP, nous nous orientons de plus en plus vers le maintien de Valentino Rossi, en 2021. En effet, le pilote italien serait en pourparlers avancés avec l’écurie Yamaha Petronas SRT, Team satellite de la structure officielle.

Valentino Rossi proche de rempiler en MotoGP

Ce sont nos confrères d’ AutoNews Racing qui relayent cette information et l’interview allant avec, publié voilà quelques heures sur le média malaisien Berita Harian. Et selon les mots de Razlan Razali, les discussions évolueraient favorablement entre son écurie et la légende vivante, Valentino Rossi. Une bonne nouvelle, d’autant que le patron de l’équipe en question avait récemment déclaré qu’aucun contact n’avait encore été pris. Désormais, il semblerait donc que ce soit le cas :

« Les négociations ont été positives jusqu’à présent. Si les deux parties parviennent à un accord, nous pourrons passer à la phase finale. Cependant, le contrat n’est pas encore finalisé. Nous espérons que tous les problèmes pourront être résolus avant le début du mois prochain. Valentino Rossi n’est pas un pilote normal, donc les négociations ne sont pas simples, elles impliquent de nombreuses parties différentes et nous avons beaucoup à discuter ensemble. Nous aurons bientôt une vidéoconférence avec lui, qui expliquera ce que l’équipe attend »

Des négociations « pas simples » donc, comme le dit Razlan Razali. Faut-il y voir une question financière difficile ou un problème dans la durée du contrat souhaitée par les deux parties ? Quoiqu’il en soit, les mots du Team Principal du SRT paraissent plutôt positifs, puisque les deux parties semblent d’accord dans les grandes lignes. A suivre…

