MotoGP : Rossi n’a « aucune envie de partir » commente son père

Parfois, les parents sont plus bavards que leurs pilotes d’enfants ! Et dans le cas de Valentino Rossi, c’est son papa qui a prononcé quelques mots quant à l’avenir de son fils en MotoGP. Et visiblement, nous pourrions voir le Doctor en piste pendant encore quelques années.

Valentino Rossi : le 10ème titre en ligne de mire ?

Deux ans, trois, peut-être plus, le père de Valentino Rossi estime que son fils n’en a pas encore terminé avec la MotoGP. D’ailleurs, selon lui, le pilote Yamaha ne considère absolument pas une retraite, pour l’instant : « Selon moi, même deux, trois ou même quatre ans… qui sait ?! a déclaré Graziano Rossi sur Rai Sport. Mais aujourd’hui il n’a aucune envie de partir et peut-être même dans un an. J’en suis sûr« .

Mais ce n’est pas tout puisque l’homme en question va plus loin en suggérant que le dixième titre de champion du monde pouvait toujours être acquis, cette année en particulier : « Je suis convaincu qu’il est toujours compétitif et qu’il est capable de gagner des courses, si les conditions sont optimales. Et puis dans ces circonstances, une certaine expérience sera nécessaire, c’est une occasion pour Valentino !« . Un soutien logiquement indéfectible ! Reste à déterminer si Rossi est toujours capable, effectivement, d’aller chercher cette ultime couronne. Réponse sous peu ?

source