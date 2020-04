MotoGP : Rossi veut continuer, ce sera donc avec Petronas SRT

« Le problème c’est que la compétition est à l’arrêt. Avec ce virus, on ne peut pas rouler donc je devrai trancher avant d’attaquer car dans le meilleur des cas, on pourra seulement disputer la deuxième partie de saison. Je devrai me prononcer avant, sans avoir participé à la moindre course. Quoi qu’il en soit, je veux continuer […] Ce n’est pas la meilleure façon de mettre un terme à sa carrière. Imaginez qu’on ne coure pas cette année ! Ça serait plus juste de disputer une autre saison et de s’arrêter à l’issue de cette dernière. J’espère donc poursuivre en 2021 ! »

Bonne ou mauvaise chose pour le championnat de MotoGP ? Tout dépendra de ses performances en piste. Alors, son attitude sur le tarmac, dès que la saison sera lancée, sera sans doute scrutée dans les moindres détails…Et pour ce qui concerne son équipe, ce devrait être le team Yamaha Petronas SRT. Car une place sera libérée par Quartararo. Et nous savons que cette machine sera strictement identique à l’officielle. Alors peut-être qu’il s’agirait d’un bon refuge pour Valentino, qui y évoluerait avec moins de pression…

source