MotoGP : Sepang jour 2, Quartararo au top avec la Yamaha 2020, Zarco stagne

Fabio Quartararo poursuit sur sa lancée en ce 8 février avec le meilleur temps des essais MotoGP de Sepang. Johann Zarco stagne mais devance son équipier.

Yamaha M1 2019 ou 2020, Fabio Quartararo ne fait pas dans la demi-mesure. Equipé de la dernière création de la firme aux diapasons, le Niçois a de nouveau réalisé le meilleur temps à Sepang, en 1’58’’572. Un chrono près de quatre dixièmes plus vite qu’hier, vendredi 7 février, après le premier jour d’essais.

Comme hier, le tricolore ne se détache toutefois pas du reste de ses adversaires. Derrière lui, le top10 se tient en effet en 544 petits millièmes, Valentino Rossi le fermant. Alors qu’ils sont 16 dans la même seconde.

De tous ces hommes, Jack Miller et le surprenant Dani Pedrosa s’en sortent le mieux. L’Australien et l’Espagnol sont en effet 2e et 3e, à 69 et 90 millièmes de Quartararo. Surprenant, pour Pedrosa, qui pilote la KTM. Et se targue d’une performance bien meilleure que Pol Espargaro, 8e à quatre dixièmes.

Autre pilote surprenant, il s’agit de Johann Zarco. Si le français découvre la Ducati, il a gagné près de six dixièmes ce matin. Effectuant d’entrée un chrono plus rapide que celui de son équipier, Esteve Rabat. 19e avec un 1’59’’825, il devance son coéquipier espagnol de près de trois dixièmes. Ce qui est loin d’être mauvais.

Derrière ces deux hommes se trouve un autre tricolore, Sylvain Guintoli (Suzuki). Avec 58 tours au compteur, il ne cherche pas la performance. Mais parvient encre à contenir Takaaki Nakagami, au guidon de la Honda.

Et l’on ne peut parler de la forme nippone sans aborder son pilote phare, Marc Marquez. Le champion en titre conclut cette journée au 9e rang. Tout de même à cinq dixièmes de Quartararo, sans être encore passé sous les 1’58. Rappelons néanmoins que le #93 se remet doucement de son opération à l’épaule droite et qu’il se force à ne pas trop pousser. Ce qui ne l’a pas empêché de chuter sans gravité peu avant la fin du test.

Voici en tout cas le classement de cette deuxième journée d’essais MotoGP à Sepang. Dominé, donc, pour la deuxième fois en deux jours par Fabio Quartararo. Les essais reprendront demain, pour une dernière session de huit heures sur le circuit de Sepang. La question se pose alors : jamais deux sans trois pour Quartararo? Restez connectés sur Le Mag Sport Auto pour le savoir…

