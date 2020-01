MotoGP : Suivez la présentation de la Ducati en direct !

Ducati présentera sa MotoGP 2020 aujourd’hui, le 23 janvier. L’évènement est à suivre à partir de 20 heures, en direct sur le site du championnat du monde.

Ducatitsti et amateurs de la firme italienne, aujourd’hui c’est le grand jour ! Le constructeur cher aux frères Ducati va en effet révéler sa machine MotoGP 2020 ce jeudi 23 janvier. Un évènement tenu, bien évidemment, à Bologne, siège de la marque.

Le grand levé de voile débutera à 20 heures. Une inauguration qui sera retransmise en direct, le site du MotoGP couvrant cet évènement. Le tout en proposant notamment des interviews des pilotes, Andrea Dovizioso et Danilo Petrucci, par la suite.

Rien ne permet en revanche d’affirmer si cette présentation sera gratuite. Le site du championnat du monde fonctionne en effet avec un système de « Videopass ». Ce dernier permettant d’accéder à de nombreux contenus exclusifs, comprenant peut-être la présentation de la Ducati. Les photos et vidéos de la nouvelle machine ne devraient toutefois pas être longues à circuler. De quoi permettre à tout le monde d’admirer rapidement la machine italienne. Elle qui jouera probablement le titre MotoGP cette année…

Honda suivra normalement, du côté des présentations, le 4 février. Cette dernière se tenant du côté de Jakarta, en Indonésie. Suzuki, Yamaha Monster et Yamaha Petronas emboîteront le pas aux champions du monde, en présentant leurs machines le 6 février. Des évènements tenus à Sepang, à la veille de premiers tests, sur le circuit malais. KTM et Aprilia n’ont en revanche pas donné signe de vie.

Rappelons que l’équipe Ducati officielle a terminé deuxième du classement Equipes, troisième du classement Constructeurs en 2019. Les deux pilotes de la marque, Andrea Dovizioso et Danilo Petrucci, terminant respectivement deuxième et sixième du championnat du monde des Pilotes.

Suivez la présentation des Ducati 2020 depuis le site officiel du MotoGP ici.

