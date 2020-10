MotoGP – Teruel : grille, heure de départ, avec les tricolores en 2e ligne !

Et encore une première ! Quelle saison de MotoGP passionnante. Cette-fois, c’est le Japonais Takaaki Nakagami qui a décroché la toute première pole position de sa carrière, avec le Team satellite de Honda. De quoi redonner quelques couleurs au constructeur nippon, orphelin de Marc Marquez dans cet exercice. Voyons cette grille de départ, sur laquelle nos Français sont également bien placés.

màj : selon le dernier bulletin, la course ne devrait pas être perturbée par la pluie

MotoGP : Zarco P5, juste devant Quartararo

Nakagami en pole position, c’est une première ! Pour l’occasion, il sera accompagné de Morbidelli et Rins, sur cette 1ère ligne du Grand-Prix de Teruel. Aussi, dans l’optique du classement des pilotes, Fabio Quartararo peut se satisfaire de sa sixième place, derrière Vinalès, 4ème et Zarco, 5ème. En revanche, l’inquiétude reste de mise concernant son rythme de course, au regard de ce qui s’était produit le week-end dernier.

Pour Johann, par contre, sachant que le Français était l’un des plus véloces en conditions course, pendant le GP d’Aragon, il y a sans doute matière à espérer un podium. Voire mieux, qui sait ? Attention toutefois, car la pluie est également prévue aujourd’hui, dimanche 25 octobre 2020. Mais là encore, les inquiétudes s’orienteraient plutôt vers Quartararo que Zarco, dans ces conditions. Course à ne pas louper, donc et dont le départ sera donné à 13H00, sur Canal+.

Place à l’intégralité de cette grille de départ.