MotoGP : test 2, Jerez, Quarta P2, Zarco 7ème et 2e meilleure Ducati !

Les tricolores ont profité de la deuxième session de roulage à Jerez, cet après-midi, pour améliorer leurs chronos. Une séance néanmoins perturbée par un drapeau rouge, après les crashs de Danilo Petrucci et Alex Marquez. Mais au final, Maverick Vinalès est ressorti en tête de cette journée pré-Grand-Prix d’Espagne de MotoGP.

Si Maverick Vinalès a réussi le meilleur temps de la journée, à Jerez, l’Espagnol de Yamaha n’a devancé que d’un dixième son dauphin, l’inévitable Fabio Quartararo. Un doublé Yamaha, donc, devant Marc Marquez –meilleur temps ce matin– dont la Honda a finalement précédé, sous le drapeau à damier, les Suzuki de Rins et Mir. Puis, au 6ème rang, nous trouvons la meilleure des Ducati, pilotée par Bagnaia. Meilleure Ducati, certes, mais d’un cheveu devant celle de Zarco. Alors que celui-ci dispose de l’ancienne Ducati, celle de 2019…

