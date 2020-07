MotoGP : Tests de Jerez, Quartararo P5, Zarco P17, devant les Ducati officielles

Grand moment pour les amateurs de MotoGP, ce matin à Jerez, les pilotes avaient rendez-vous avec l’asphalte et le chronomètre, aux commandes de leurs machines respectives. Aussi, à mi-journée, Marc Marquez dominait ses adversaires au guidon de la Honda, suivi dans l’ordre d’Alex Rins (Suzuki) et de Valentino Rossi (Yamaha).

MotoGP : Zarco à 1,1s de la tête

C’est une séance de 90 minutes qui attendait les pilotes de MotoGP, ce matin en Espagne. En effet, en vue de leur permettre de se refaire la main, la Dorna a autorisé des tests en amont du Grand-Prix, qui aura lieu ce week-end sur le tracé de Jerez. Aussi, les cadors de la discipline ne se sont pas faits prier pour reprendre leurs bonnes habitudes, en se battant aux avant-postes.

Effectivement, derrière Marc Marquez se bousculaient les habitués du top dix avec, dans l’ordre, Rins, Rossi et, petite surprise, Aleix Espargaro. Sur une Aprilia qui continue de surprendre. Pour sa part, Fabio Quartararo pointait au cinquième rang avec, dans sa foulée, Crutchlow, Miller, Oliveira et Morbidelli. Dans le clan Avintia Ducati, Johann Zarco débutait plus lentement, avec le 17ème chrono, à 1,1s du leader. Mais le tricolore se classait devant les Ducati officielles de Dovizioso et Petrucci.

Suite et fin de cette journée, cet après-midi, avec une nouvelle session à suivre. Place au classement complet de la matinée.

1 M. Márquez Honda 1’37″941 31

2 A. Rins Suzuki +0″252 33

3 V. Rossi Yamaha +0″281 32

4 A. Espargaró Aprilia +0″344 23

5 F. Quartararo Yamaha +0″371 30

6 C. Crutchlow Honda +0″372 31

7 J. Miller Ducati +0″407 22

8 M. Oliveira KTM +0″485 31

9 F. Morbidelli Yamaha +0″792 30

10 P. Bagnaia Ducati +0″851 27

11 J. Mir Suzuki +0″882 28

12 P. Espargaró KTM +0″903 31

13 M. Viñales Yamaha +0″922 29

14 T. Nakagami Honda +0″932 28

15 B. Smith Aprilia +1″001 22

16 I. Lekuona KTM +1″148 26

17 J. Zarco Ducati +1″198 33

18 A. Márquez Honda +1″210 33

19 A. Dovizioso Ducati +1″260 22

20 D. Petrucci Ducati +1″308 21

21 B. Binder KTM +1″341 29

22 T. Rabat Ducati +1″618 26