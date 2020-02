MotoGP : tests Qatar, Dovizioso mène sans surprise, Zarco en retrait à mi-journée

Le MotoGP est au Qatar pour trois jours de tests, du 22 au 24 février. Après une demi-journée de roulage, Andrea Dovizioso et Ducati sont en tête.

Le circuit de Losail accueille les équipes MotoGP ces 22, 23 et 24 février pour trois journées de tests pré-saison 2020. Ces derniers viennent donc de commencer, dans le plus grand des calmes. A mi-session, les équipes ont en effet bouclé assez peu de tours. Sans véritable fait marquant.

Ducati et Dovizioso sur un terrain qui leur convient

Ce qui n’empêche toutefois pas Ducati de mener la danse, avec Andrea Dovizioso. Sans réelle surprise, l’équipe italienne s’illustre sur ce circuit de puissance qui lui convient si bien. Puisqu’avec un 1’55’’557, la Desmocedici #4 pointe en tête des tests. Un chrono sans réelle valeur, cependant, puisqu’il est plus de deux secondes plus lent que le tour de pole effectué l’an passé, par Maverick Vinales.

En parlant de l’Espagnol, justement, ce dernier pointe au deuxième rang. Sur sa Yamaha, Vinales rend 56 millièmes à la tête. Auteur de six petits tours, il semble s’être concentré sur la performance, plutôt que les runs de course. Un point sur lequel Yamaha était en confiance au sortir de Sepang.

Mais la firme aux diapasons a aujourd’hui d’autres raisons d’être sereine, puisque deux autres de ses machines suivent Vinales. Il s’agit de Franco Morbidelli, troisième à un dixième de la tête, Fabio Quartararo, dominateur en Malaisie, le suivant, distancé de 40 petits millièmes. Là où Valentino Rossi pointe en revanche seulement huitième, à cinq dixièmes.

Honda est bien derrière Yamaha et Ducati, pour ces premières heures de tests MotoGP

Continuer de descendre dans la hiérarchie permet à la suite de faire apparaître Marc Marquez. L’Espagnol, souffrant d’une épaule en Malaisie, ne semble pas encore totalement remis. Il rend près d’une seconde à Dovizioso.

Et le bilan de Honda n’est pas aussi souriant que celui de Yamaha ou Ducati. Si cinq marques composent le top10, à mi-séance (Yamaha, Ducati, KTM, Aprilia et Suzuki), Honda doit se contenter des miettes. Puisque ni Cal Crutchlow (12e à une seconde), ni Nakagami (14e à 1’5 seconde) et Alex Marquez (17e à 1’8 seconde) ne parviennent à s’illustrer. D’autant que le petit frère de Marc a chuté cette matinée, sans conséquence, heureusement.

Zarco enchaîne les tours mais pointe assez loin

Autre pilote en difficulté, Johann Zarco ne figure qu’au 15e rang. Avec une machine que l’on sait performante, la GP19, le tricolore rend 1’6 seconde à Andrea Dovizioso et se classe 15e. Il devance tout juste son équipier chez Ducati-Avintia, Esteve Rabat, de quelques centièmes.

Un point intéressant tout de même, Johann Zarco a enchainé les tours ce matin. Auteur de 19 boucles du circuit de Losail, il est même le meilleur performer à mi-session. A égalité avec Andrea Dovizioso, Alex Marquez, Bradley Smith et Brad Binder.

Le classement de la première demi-journée des essais MotoGP au Qatar

Voici en tout cas le classement à la moitié du premier jour de tests, au Qatar. Emmené, donc par Andrea Dovizioso. Rappelons qu’il reste un peu moins de 3h30 à disputer, la première journée se concluant à 18 heures ce soir (en France). Nous ne manquerons pas de revenir dessus, restez connectés sur Le Mag Sport Auto.