MotoGP: Trois équipes donnent leur date de présentation

Suzuki Ecstar et les deux équipes Yamaha, dévoileront leurs machines MotoGP 2020 le 6 février. A la veille des tests de pré-saison, en Malaisie.

Au sortir de l’hiver, l’univers du MotoGP reprend lentement vie. Première étape avant de faire rouler les machines, les équipes doivent d’abord dévoiler ces dernières. Si Repsol Honda et l’équipe officielle Ducati ont déjà annoncé la date de présentation de leurs machines respectives (23 janvier pour Ducati, 4 février pour Honda), trois équipes viennent tout juste de s’ajouter à la liste.

Il s’agit en effet des teams officiels Suzuki et Yamaha, accompagnés par l’équipe Yamaha Petronas. Ces derniers révèleront leurs machines respectives le 6 février. Une présentation effectuée depuis Sepang. Puisque les équipes effectueront leurs premiers tests de pré-saison le jour d’après, jusqu’au 9 février.

Le mois de février sera d’ailleurs très chargé avec le shakedown de ces tests, effectué du 2 au 4 février. Avant que la catégorie reine ne prenne la direction de Losail au Qatar, pour d’ultimes tests, du 22 au 24 février. De même pour les Moto2 et Moto3, qui rouleront du 19 au 21 février à Jerez. Avant de migrer également vers le Moyen-Orient et Losail, les 28-29 février et 1er mars. Alors que la saison MotoGP se lancera la semaine suivante, le 8 mars, au même endroit.

Rappelons que pour l’instant, seules les équipes officielles Honda et Ducati ont annoncé leur date de présentation. La firme de Bologne sera la première à lever le voile sur sa future Desmocedici. Ce qui sera fait au Palazzo re Enzo, lieu historique de Bologne.

Le HRC se tournera pour sa part vers l’une de ses destinations les plus prisées, Jakarta en Indonésie, afin de révéler sa machine. L’occasion d’apercevoir les frères Marquez pour la première fois ensemble sous leurs nouvelles couleurs.

