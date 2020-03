MotoGP : Un 2e G.P virtuel annoncé avec les pilotes Ducati…et Zarco ?

Décidément, la Dorna réussit là ou Liberty Media semble échouer. A savoir, offrir aux fans des Grand-Prix virtuels avec de nombreux pilotes réels. Car, ne nous le cachons pas, une course en ligne se déroulant avec la majorité des véritables pilotes n’a pas la même aura qu’une épreuve bricolée accueillant moult concurrents, méconnus du grand public pour la plupart. Et bien, bonne nouvelle, les pilotes Ducati sont annoncés.

Ainsi, après un premier Grand-Prix virtuel couru dimanche dernier et incluant des noms prestigieux comme Vinalès, Quartararo, Rins ou encore, les frères Marquez, les organisateurs vont aller plus loin ! Effectivement, c’est la présence des pilotes Ducati qui est annoncée ! Donc à priori, Andrea Dovizioso et Danilo Petrucci. Par contre, le doute subsiste quant aux pilotes issus d’écuries satellites de Ducati. Nous pensons en particulier à Jack Miller et Johann Zarco, absents de ces courses pour le moment. L’on imagine que des précisions seront apportées prochainement à ce sujet.

De plus, les pilotes KTM officiel sont également annoncés. Et qu’en est-il de Valentino Rossi ? Pas d’informations pour le moment. En attendant, nous connaissons déjà la date de ce second Grand-Prix. C’est donc le 12 avril 2020 que nous avons rendez-vous avec tous ces pilotes, sur le jeu vidéo MotoGP19, sur console Sony Playstation 4. Là encore, la Dorna marque des points là ou la Formule 1 virtuelle contraint les pilotes à jouer sur PC.

The first #MotoGP Virtual Race is now in the history books! 📚🎮

Thank you to everyone involved, we hope the #StayAtHomeGP brightened your day in these difficult times 😊

Thank you all for tuning in and remember to #StayAtHome 🏡 pic.twitter.com/tldJYPzLFv

— MotoGP™🏡🏁 (@MotoGP) March 29, 2020