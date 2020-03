MotoGP : un nouveau calendrier de courses ultra-surchargé

…et cela pourrait s’aggraver ! En effet, pour l’heure, les hautes instances des différentes catégories de sports mécaniques tablent sur une reprise d’ici deux mois et demi environ. Alors qu’en pratique, le confinement lié au COVID-19 pourrait être plus long. Toutefois, en partant du principe que ce délais sera suffisant, les organisateurs du championnat du monde de MotoGP ont tablé –à nouveau– sur un calendrier mis à jour.

MotoGP : le calendrier optimisé

« Bien entendu, notre idée est de poursuivre le championnat avec toutes les courses. Étant donné qu’il s’agit de quelque chose d’imprévisible, nous suivons la situation avec tous les gouvernements et surtout avec tous les promoteurs. Nous sommes en contact étroit avec la FIM, l’IRTA, les équipes et les promoteurs, et nous essayons de nous arranger ».

« Nous nous attendons vraiment à vivre une fantastique saison MotoGP, nous pensons qu’elle sera formidable, et nous espérons la commencer le plus tôt possible. C’est un peu retardé par rapport à la normale, mais si nous pouvons commencer avec le programme que nous avons actuellement ce sera vraiment une saison excitante » a récemment déclaré Carmelo Ezpeleta.

Concrètement, cela va entraîner un rythme de Grand-Prix jamais vu auparavant. Il faut dire qu’avec le nombre de dates que compte ce championnat (comme la Formule 1), il est difficile de réagir sans surcharger le planning. Aussi, la saison commencerait en Espagne le 3 mai prochain, pour s’achever le 29 novembre 2020 dans le même pays, mais à Valencia. Soit deux semaines après la date de dénouement qui était normalement prévue.Voyons, plus concrètement, ce que cela donne, sachant qu’une énième mise à jour, ces prochains temps, sera probablement publiée :

source