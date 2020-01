MotoGP, un podium pour Zarco, nos lecteurs y croient !

Rappelez-vous, voilà quelques jours, vous vous sondions une nouvelle fois au sujet de Johann Zarco. Objet de cette enquête, la possibilité (ou non) pour le tricolore de batailler pour le podium en MotoGP, à l’occasion de la saison 2020. Et bien, une fois encore, vous avez témoigné à l’intéressé tout votre soutien en lui souhaitant le meilleur…

Johann Zarco sur un podium en 2020, on y croit !

Si Johann Zarco semble déchaîner autant de passion que de haine (à en juger par la dureté de certains commentaires), auprès des supporters, du côté de la communauté de lecteur sévissant sur Le Mag Sport Auto, le Français semble disposer d’un capital sympathie non-négligeable ! Ainsi, vous êtes nombreux à toujours faire confiance à celui qui -ne l’oublions pas- avait remis notre nation en orbite, dans le championnat du monde de MotoGP, lors de son arrivée dans la catégorie reine.

Pour mémoire, nous vous posions donc la question suivante via notre page Twitter officielle : « Pensez-vous que Johann #Zarco sera capable d’accrocher un podium en 2020, avec Avintia Racing et la #Ducati de 2019 ? » Et il faut croire que le changement de statut d’Avintia (désormais Team Sattelite de Ducati) et le fait que Johann dispose de la machine italienne pilotée par Dovizioso en 2019 vous a donné de l’espoir !

En effet, à 62,7%, vous avez estimé que Zarco pourrait obtenir un podium avec son nouveau guidon, lors de la prochaine campagne. Une belle majorité, bien que 23,9% d’entre-vous aient répondu par la négative tandis que 13,4% (indécis) ont préféré ne pas se prononcer. Alors souhaitons au pilote Ducati que l’optimisme de ses supporters se concrétise, effectivement, sur la piste…*