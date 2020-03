MotoGP : un test de pré-saison, la belle opération pour Zarco ?

C’est la tendance actuelle, en MotoGP, dans un contexte d’attente de nouvelles annulations de Grand-Prix, à l’image de ce qui vient d’être fait en Formule 1. En effet, KTM et Suzuki oeuvrent en coulisses afin que les pouvoirs sportifs autorisent un test supplémentaire, juste avant le lancement officiel de la saison. Une demande qui a beaucoup de sens et qui devrait aboutir. Et évidemment, les pilotes en manque de roulage en tireront les bénéfices, à commencer par Johann Zarco.

MotoGP : un test supplémentaire, atout pour Zarco…et Marquez !

Selon les derniers bruits de couloirs, les pouvoirs sportifs de la MotoGP seraient sur le point d’annoncer la mise en place d’essais supplémentaires, avant le lancement de la saison 2020. Ce test (dont la durée doit encore être précisée) se déroulerait sur le circuit censé accueillir la première manche du championnat, une à deux semaines avant cet événement.

Evidemment, pour des pilotes comme Johann Zarco et Marc Marquez, il s’agirait d’une aubaine. Concernant le premier, il a déjà avoué que ses essais avec Avintia n’avaient pas été suffisants pour lui permettre de cerner complètement le comportement de sa nouvelle machine, la Ducati de 2019. D’ailleurs, le tricolore comptait sur les premiers Grand-Prix pour poursuivre son apprentissage. Alors avec une (ou plus) journée complète d’essais avant le coup d’envoi de la saison, l’intéressé s’assurerait de débuter sa campagne avec une meilleure connaissance de sa machine.

Même avantage pour un autre pilote et non des moindres, Marc Marquez, qui a éprouvé pas mal de difficultés avec sa nouvelle Honda, pendant les essais d’inter-saison. Au point de manquer, lui aussi, de données pour débuter son championnat dans les meilleures conditions. Car cette machine de 2020 n’est pas évident à mettre au point, semble-t-il. Et bien entendu, son frère en tirerait lui aussi des bénéfices, compte-tenu de son statut de rookie.

Ne reste maintenant plus qu’à attendre la confirmation officielle, qui ne devrait pas tarder à tomber…