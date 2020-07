MotoGP : Valentino Rossi de retour sur la boite, face à « la politique »

C’est une vraie victoire, pour Valentino Rossi, revenu sur le podium lors du Grand-Prix d’Andalousie 2020 de MotoGP, après une longue période de disette. Un succès sur deux tableaux. En effet, outre sa présence sur le podium dimanche dernier, à Jerez, l’Italien a aussi remporté une victoire en coulisses…

Valentino Rossi remporte son bras de fer avec Yamaha

Dimanche 26 juillet dernier, de l’aveu de Valentino Rossi, l’intéressé a remporté une victoire contre sa hiérarchie. Car comme le révélait le transalpin en interview, parfois, la politique prend le pas sur le plan sportif, en MotoGP -comme ailleurs. Nous n’en saurons pas plus sur le sujet mais visiblement, l’Italien s’est battu pour obtenir gain de cause chez Yamaha. Résultat, le Doctor se sent mieux au guidon de sa machine, ce qui s’est immédiatement concrétisé par un podium.

« Je suis très heureux car cela faisait longtemps que je n’avais pas été sur le podium. Nous revenons d’une mauvaise période avec de mauvais résultats. Alors ce week-end, nous avons commencé à travailler d’une autre manière. Je suis très content du travail de David Muñoz, et le reste de mon équipe a également fait du bon travail. J’ai pu faire un bon tour au départ, et après ça la course a été si longue. Mais je suis content d’être de retour sur le podium. Pour moi, ce n’est pas tout à fait une victoire, mais c’est la même chose« . Valentino Rossi

Alors, nous pourrions trouver ce revirement -politique- tardif, alors que Rossi quittera son équipe à la fin de la saison 2020. Néanmoins, avec Petronas l’année prochaine, Valentino pourrait retrouver des couleurs afin de terminer sa carrière en se battant aux avant-postes et non pour des accessits. Comme cela était le cas depuis plusieurs mois maintenant.

De quoi espérer, aussi, revoir VR46 sur la plus haute marche du podium dès cette année. Particulièrement dans ce contexte difficile de reprise, en aval de la période de confinement.

