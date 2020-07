MotoGP : Valentino Rossi poursuit en 2021, contrat à 99% d’être signé

Si ce n’est toujours pas une annonce officielle, Valentino Rossi s’est montré très bavard quant à son futur dans la catégorie reine, en MotoGP. Tout d’abord, l’Italien a confirmé qu’il continuerait sa carrière. Ensuite, il a confirmé les contacts avancés avec les dirigeants du Team satellite, Petronas SRT. Et, toujours selon les mots du champion italien, il ne manquerait maintenant plus que sa signature.

Valentino Rossi pas pressé malgré tout

Une année avec SRT couplée à une seconde « en option », voilà ce que devraient annoncer, ces prochains mois, Valentino Rossi et l’écurie Yamaha Petronas. Néanmoins, d’après le Doctor, cela ne sera pas officialisé tout de suite. « Je suis sûr à 99% que je courrai avec Petronas en 2021, même si je n’ai pas encore signé. Nous avons quelques détails à régler, surtout concernant le team, les personnes qui travailleront pour moi. Quartararo prendra ma place, il y a donc beaucoup de pièces qui doivent trouver leur place. Je pense qu’il faudra encore du temps avant de signer. Mais on y est, à 99% je vais continuer et il ne manque que la signature. Il faudra encore un peu de temps, car c’est une sorte de jeu d’échec : l’un bouge, l’autre prend la place… »

Par ailleurs, l’Italien a aussi confirmé que son chef mécanicien, David Munoz, ferait également partie du transfert. Il devrait donc faire équipe avec Franco Morbidelli à partir de la saison prochaine.

source