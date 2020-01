MotoGP: Valentino Rossi tenté par Petronas en 2021

A 40 ans, Valentino Rossi est sur la fin de sa carrière. Le pilote italien se dit même prêt à rejoindre Petronas en 2021, afin de laisser la place dans l’équipe officielle Yamaha.

Valentino Rossi pourrait rejoindre Yamaha Petronas en 2021. Le nonuple champion du monde MotoGP a évoqué cette possibilité, dans une interview au quotidien italien Gazette Dello Sport. Rien n’est évidemment fait, mais l’Italien se sait poussé par les jeunes, Vinales et Quartararo notamment:

« Je ne vois pas une grande différence (entre Yamaha Petronas) et le team officiel. Je voudrais rester où je suis, c’est sûr, mais nous pourrions nous retrouver à trois (Maverick Viñales, Fabio Quartararo et lui-même) pour deux places, et nous devons penser au troisième. Et cette équipe me semble bonne. Mais bon, ce ne sera peut-être pas d’actualité si jamais Viñales ou Quartararo change d’écurie. Qui sait ce qu’ils pensent ? »

Valentino Rossi veut se battre en 2020

Des propos qui font écho à la saison 2019 difficile vécue par le #46. 7e du championnat avec deux podiums mais aucune pole position ni victoire, il faut revenir à 2011 et 2012 pour trouver pareils résultats de l’Italien. Une époque à laquelle il roulait chez Ducati.

Lui qui entamera sa 25e campagne en mondial cette saison vise évidemment mieux. Etre plus compétitif est même une nécessité. Le but étant de rester au plus haut niveau de la vitesse moto:

« Mes proches veulent que je continue après 2020, mais à un moment, il faut être réaliste… J’aimerais bien continuer aussi, mais il faudra que je sois plus compétitif que l’an dernier, sinon mieux vaut arrêter. Je voudrais avoir un peu de temps pour prendre ma décision, mais malheureusement en MotoGP tout se décide en début d’année. J’aurais besoin d’un peu de recul pour évaluer la situation, jusque vers la mi-saison. Je parlerai alors à Lin Jarvis, le directeur de l’équipe, et à Yamaha, pour savoir ce qu’ils en pensent. »

The Doctor de son surnom espère toutefois bénéficier d’une machine plus à sa convenance en 2020. Notamment au niveau du moteur, les Yamaha pêchant énormément en vitesse de pointe l’an passé. « J’aimerais une M1 qui va 10 km/h plus vite en ligne droite, comme la Honda et la Ducati, mais je sais que ça sera difficile » conclut ainsi le nonuple champion du monde. Car avant la retraite, tout reste possible en 2020. Bien que certains estiment que l’Italien a fait son temps…

