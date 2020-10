MotoGP : Vers un week-end sec au Mans?

Le Grand Prix de France MotoGP au Mans (9-11 octobre) pourrait se dérouler majoritairement sur le sec. C’est ce qu’il ressort des bulletins météo, à près d’une semaine de l’épreuve.

Il n’est pas surprenant que des Grands Prix se déroulent sur piste sèche. Mais compte tenu de la période de l’année et de la météo actuelle en France, avoir une épreuve majoritairement sur le sec au Mans relève presque de l’impensable. Cela pourrait pourtant arriver au Grand Prix de France MotoGP, si l’on se fie aux bulletins météo actuels (de Meteoblue et La Méteo Agricole).

À près d’une semaine de l’épreuve, les probabilités de précipitation sont en effet assez faibles. La journée du vendredi culmine avec près de 55% de risques de pluie. Les samedi et dimanche suivent avec environ 20% de probabilités de pluie.

Autant dire que ce n’est rien. D’autant que les températures devraient être aussi clémentes, pour la période. Le mercure devrait évoluer entre huit et 16 degrés celsius.

Il sera en tout cas intéressant de comparer les performances en piste par rapport aux années précédentes. La bonne mise en température des pneus sera un élément crucial pour aller chercher la performance. On peut rapprocher cette situation de celle vécue à Misano cette année. Le pneu dur était difficile à chauffer sur le tracé italien, ce qui a conduit à de nombreuses chutes.

Ces prévisions météo devraient toutefois évoluer dans les jours à venir. Et, qui sait, personne n’est à l’abri d’une averse surprise en qualifications ou en course. Il y a quelques semaines, la pluie attendue durant toute la course des 24 Heures du Mans auto… ne s’est finalement jamais montrée. En sera-t-il de même ici? La réponse tombera dans une semaine.

Ne manquez rien de l’épreuve MotoGP au Mans avec notre programme du week-end, disponible ici. Rappelons que Fabio Quartararo mène le championnat Pilotes, après une victoire à Barcelone.

Thanks a lot for this message @FabioQ20! It's a huge moral for me to get a message from a MotoGP Champion! Hope to see you soon! pic.twitter.com/f05osDtENs

— Eliud Kipchoge – EGH🇰🇪 (@EliudKipchoge) October 1, 2020