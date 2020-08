MotoGP : Vers une fin de week-end pluvieuse au GP de Styrie?

Le Grand Prix de Styrie MotoGP pourrait être perturbé par la pluie, samedi et dimanche. Les risques sont toutefois faibles.

Une semaine après le Grand Prix d’Autriche, le circuit du Red Bull Ring accueille une nouvelle épreuve MotoGP. Et comme sept jours auparavant, la pluie pourrait être au rendez-vous. Les journées de samedi et dimanche sont annoncées comme pluvieuses…

Après un vendredi sec, c’est à partir du samedi après-midi que la situation devrait se dégrader, selon les derniers bulletins météo. Les probabilités de précipitation augmentent petit à petit dès 13h30. Assez pour rendre les qualifications MotoGP (à partir de 14h10) puis Moto2 (à partir de 15h10) incertaines? La question est posée.

Il en va de même pour la course, le jour suivant. Le dimanche, les probabilités de pluie s’élèvent à 65% jusqu’à 6 heures du matin. Ces dernières chutent ensuite progressivement jusque 30%-35% l’après-midi. La piste pourrait donc être détrempée pour les warm-ups. En revanche, cela semble moins probable pour la course.

Tout cela pourrait malgré tout promettre des surprises. L’évolution du circuit, en matière d’adhérence notamment, serait intéressante à suivre. Différentes machines et pilotes pourraient se mettre en valeur. Johann Zarco estime notamment que la pluie le ferait moins souffrir de sa blessure. À voir si le Français sera bel et bien présent ce week-end, sur la grille de départ.

Statement from the FIM #MotoGP Stewards regarding several riders after events of last weekend's #AustrianGP 🇦🇹

NEWS | 📰https://t.co/eZVFm1Gxlr

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 18, 2020