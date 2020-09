MotoGP : Vinalès le plus véloce, Zarco 3ème des tests de Misano

Décidément, Maverick Vinalès semble vraiment avoir trouvé quelque chose, sur le circuit de Misano. Sur un tour, tout du moins. En effet, le pilote Espagnol a positionné sa Yamaha en tête des tests organisés sur le tracé Italien -dans la foulée du Grand-Prix de Saint Marin- mardi 15 septembre dernier. Il devance, dans l’ordre, Nakagami et surtout, Johann Zarco, qui a peut-être trouvé des solutions au cours de ces essais…

Alors qu’il s’est une nouvelle fois décomposé en course, dimanche dernier, Maverick Vinalès continue d’incarner l’homme fort de Misano, sur un seul tour. Meilleur chrono, il a devancé de plus de deux dixièmes la Honda de Takaaki Nakagami. Bonne surprise au troisième rang avec un Johann Zarco à trois dixièmes. Le tricolore a-t-il amélioré la compréhension de sa Ducati sur ce circuit de Misano ? La réponse, nous la connaîtrons le week-end prochain, avec le Grand-Prix Emilie Romagne.

大事なテストを2番手で終えました。

感触良し、準備良し!今週末が楽しみだ🔜✊🏼

MisanoTest – P2.

Positive test day here in Misano! Felt better on the bike!

We’ll be back in action on Friday 🔜✊🏼#MisanoTest #MotoGP pic.twitter.com/939ntXydpG

— Takaaki Nakagami (@takanakagami30) September 15, 2020