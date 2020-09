MotoGP : Vinales profite de l’erreur de Bagnaia, Zarco 14e

Maverick Vinales partira en pole position au Grand Prix d’Émilie-Romagne MotoGP. L’Espagnol a profité d’une erreur de Francesco Bagnaia. Johann Zarco n’a pas passé le cap de la Q1 et partira quatorzième.

Francesco Bagnaia a complètement dominé les essais libres ce samedi matin. Mais l’Italien peut-il rééditer l’exploit en qualifications, sur le circuit de Misano? La question est posée, alors que la Q1 démarre. On retrouve 11 pilotes dans cette session, puisque Stefan Bradl (Honda HRC) est forfait. Parmi eux, Johann Zarco ou le leader du championnat, Andrea Dovizioso.

Dès le premier tour, Aleix Espargaro donne le ton. L’Espagnol est en 1’31’912, battu par Miguel Oliveira de 37 millièmes de seconde. Johann Zarco s’installe au quatrième rang, à près de deux dixièmes.

La tentative suivante change tout. Iker Lecuona prend le meilleur, en 1’31’715. Le pilote Tech3 profite de la roue de Johann Zarco, qui améliore… mais passe cinquième. Andrea Dovizioso s’installe en effet en deuxième place, à près d’un dixième du leader. Il est virtuellement qualifié… mais de peu.

Johann Zarco donne tout et même plus

Après un court arrêt aux stands, les pilotes se relancent pour les ultimes tentatives. Johann Zarco est parmi les plus véloces, mais chute dans le dernier secteur. Le tricolore n’a pas trop abimé sa moto et peut repartir. Dans le même temps, Jack Miller prend le meilleur temps en 1’31’559.

Andrea Dovizioso n’est donc plus virtuellement qualifié. Mais il résiste et arrache la deuxième place. Johann Zarco est très rapide dans sa dernière tentative, mais ne parvient pas à concrétiser en fin de tour. C’est la quatorzième place sur la grille pour le tricolore. Miller et Dovizioso continuent l’aventure.

Vinales pousse Bagnaia à la faute !

Place désormais à la Q2. On retrouve les 12 pilotes les plus rapides, dont Maverick Vinales qui s’installe en tête le premier. Francesco Bagnaia, dominateur ce matin, prend cependant le meilleur temps, en 1’31’313. Fabio Quartararo est tout proche, deuxième à moins d’un dixième.

Sur une stratégie décalée, Maverick Vinales parvient à reprendre le meilleur temps, pour cinq petits centièmes. Takaaki Nakagami tente aussi d’améliorer, mais chute. Francesco Bagnaia n’a cependant pas dit son dernier mot et réussit un 1″30’973 ! Mais l’Italien est sorti trop large et son temps est annulé. En 1’31’077, c’est finalement Maverick Vinales qui s’empare de la pole.

Avec l’annulation du temps de Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo arrache la première ligne. Valentino Rossi est septième. Rendez-vous demain à 14 heures pour le départ de la course.

Le classement des qualification MotoGP en Émilie-Romagne