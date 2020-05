MotoGP : Vinalès triomphe, pole et chutes pour Quartararo

Après une première victoire d’Alex Marquez puis une seconde décrochée par Francesco Bagnaia, enfin, Maverick Vinalès s’est imposé en MotoGP, dans le championnat virtuel. Il s ‘agit d’ailleurs de son troisième podium en autant de courses. Moins de réussite en revanche pour Fabio Quartararo, qui termine loin après plusieurs chutes, en dépit de sa pole position.

MotoGP : Quartararo, rapide mais fébrile ?

Décidément, la MotoGP virtuelle ne veut pas sourire à Fabio Quartararo. Alors qu’il était en pole position du Grand-Prix d’Espagne, le Français est à nouveau tombé à de multiples reprises. De quoi le repousser définitivement dans les profondeurs du classement. Outre Quartararo, d’autres pilotes chutaient dans cette course et cela dès le départ. Ainsi, ils étaient six au tapis après l’extinction des feux.

Need to see that pass for the lead again? 🤔 We’ve got you covered! #Moto3 race highlights! 👇#VirtualSpanishGP 🇪🇸 | 📽️https://t.co/B05XsNouoq — MotoGP™🏡🏁 (@MotoGP) May 3, 2020

Et notamment Vinalès, fauché par Tito Rabat. Plus tard, c’était au tour de Quartararo de partir à la faute en tentant une manoeuvre sur le deuxième de la course, faisant chuter son rival au passage, Iker Lecuona. De quoi offrir la seconde place à Marc Marquez. Mais derrière, les cadors de ce championnat virtuel remontaient. Vinalès mais aussi Bagnaia et Alex Marquez passaient tour à tour leurs adversaires pour s’emparer du podium. Mais avec Marquez devant Bagnaia, ce dernier ayant chuté en fin d’épreuve.

De son côté, Fabio finissait 8ème tandis que Marc Marquez coupait finalement la ligne au quatrième rang. Voici le classement complet de cette course :

1 : Vinalès

2 : A Marquez

3 : Bagnaia

4 : M Marquez

5 : Rins

6 : Petrucci

7 : Oliveira

8 : Quartararo

9 : Lecuona