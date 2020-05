MotoGP virtuelle : débuts de Jorge Lorenzo, liste des engagés [Silverstone]

Ce dimanche 30 mai, les pilotes de MotoGP participeront à la sixième course (déjà !) du championnat virtuel mis en place par la Dorna. C’est donc, à nouveau, sur le jeu vidéo MotoGP 20 que les débats se dérouleront, à l’occasion du Grand-Prix de Grande Bretagne, à Silverstone.

MotoGP : une liste de pilotes bien pauvre…

Dans quelques heures, nous nous retrouverons sur le circuit virtuel de Silverstone, afin d’assister au Grand-Prix de Grande Bretagne de MotoGP. Et comme toujours, l’événement sera diffusé en direct sur Canal + à 15H00 (GMT+2). Outre la catégorie MotoGP, les pilotes Moto2 et Moto3 seront au rendez-vous.

Malheureusement, pour cette 6ème manche, le plateau s’est grandement réduit. On notera en particulier l’absence des pilotes Yamaha officiels, Valentino Rossi et Maverick Vinalès. Mais aussi, des pilotes Honda, les frères Marquez. Toujours pas, non plus, de Johann Zarco. Nous nous consolerons tout de même avec la présence de Fabio Quartararo pour, pourquoi pas, une première victoire ? Surtout, Jorge Lorenzo effectuera ses grands débuts dans la série virtuelle, avec Yamaha, pour une wild-card bienvenue !

Voici donc la liste complète des participants, toutes catégories confondues.

MotoGP :

Monster Energy Yamaha MotoGP : Jorge Lorenzo

Petronas Yamaha SRT : Fabio Quartararo

LCR Honda Idemitsu : Takaaki Nakagami

Ducati Team : Michele Pirro

Pramac Racing : Francesco Bagnaia

Aprilia Racing Team Gresini : Lorenzo Savadori

Reale Avintia Racing : Tito Rabat

Team Suzuki Ecstar : Joan Mir

Moto2 :

EG 0,0 Marc VDS : Augusto Fernández

Red Bull KTM Ajo : Tetsuta Nagashima

FlexBox HP40 : Hector Garzó

Sky Racing Team VR46 : Marco Bezzecchi

Federal Oil Gresini Moto2 : Nicolò Bulega

Liqui Moly Intact GP : Marcel Schrötter

MV Agusta Forward Racing : Stefano Manzi

Onexox TKKR SAG Team : Kasma Daniel Kasmayudin

NTS RW Racing GP : Bo Bendsneyder