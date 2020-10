MotoGP – Warm-up : les Honda au Top, Quartararo 4e, Zarco P18

Alors que les Yamaha sont favorites, avec les Suzuki en outsiders désignées, un troisième constructeur semble pouvoir jouer les trouble-fête, en Aragon. En effet, à l’issue du warm-up MotoGP, les Honda ont fait preuve d’une vélocité de nature à inquiéter Quartararo (6ème ce matin) et Vinalès (2e de la même séance). Pour Zarco, les choses ne semblent toujours pas aller dans le bon sens, malheureusement.

Avec le meilleur temps de Nakagami et le 4ème chrono d’Alex Marquez, additionné à la troisième place de Cal Crutchlow sur la grille de départ, l’on se dit que Honda a quelque chose à jouer, sur le Motorland. De là à les voir batailler à la régulière avec les Yamaha et les Suzuki, pour le gain de la victoire, il n’y a qu’un pas, que nous ne pouvons réaliser pour l’instant.

Derrière, les Ducati et les KTM restent en retrait. 8ème devant son coéquipier, Danilo Petrucci était le mieux placé dans le clan Italien, mais à plus d’une demi-seconde. De son côté, Pol Espargaro plaçait la plus véloce des KTM au 10ème rang. Toutefois, ces deux constructeurs pourront peut-être tirer leur épingle du jeu, grâce à la vitesse de pointe de leurs machines respectives.

Concernant Johann Zarco, c’est l’énigme. Alors que les choses semblaient s’être améliorées lors des qualifications, le tricolore est apparu complètement sans rythme ce matin. Au point de se classer en fond de classement, derrière Tito Rabat. De mauvaise augure, avant la course. En attendant le départ de la course, à 15H00, voici le classement complet de ce warm-up de MotoGP.

1 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 336.5 1’48.651

2 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 339.6 1’48.870 0.219 / 0.219

3 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 339.6 1’48.983 0.332 / 0.113

4 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 341.8 1’49.010 0.359 / 0.027

5 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.4 1’49.049 0.398 / 0.039

6 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 338.6 1’49.053 0.402 / 0.004

7 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 334.4 1’49.109 0.458 / 0.056

8 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 340.7 1’49.173 0.522 / 0.064

9 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 347.3 1’49.301 0.650 / 0.128

10 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 342.9 1’49.460 0.809 / 0.159

11 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 337.5 1’49.475 0.824 / 0.015

12 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 344.0 1’49.475 0.824

13 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 337.5 1’49.524 0.873 / 0.049

14 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 348.4 1’49.557 0.906 / 0.033

15 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 338.6 1’49.566 0.915 / 0.009

16 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 342.9 1’49.668 1.017 / 0.102

17 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 339.6 1’49.792 1.141 / 0.124

18 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 341.8 1’49.831 1.180 / 0.039

19 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 334.4 1’49.984 1.333 / 0.153

20 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 341.8 1’50.078 1.427 / 0.094

21 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 336.5 1’50.138 1.487 / 0.060

🔝 @takanakagami30 dominates the #MotoGP warm-up!@mvkoficial12 and @Rins42 improve in the dying seconds to complete the top three! ✊#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/LedDSZW9C2

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 18, 2020