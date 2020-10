MotoGP – Warm-up : Nakagami dominateur, Quartararo P8, Zarco P16

MotoGP, Teruel, warm-up – Nakagami a confirmé sa domination, au GP de Teruel, en signant le meilleur chrono du warm-up. Il devance Morbidelli et Marquez tandis que Quartararo et Zarco se classent respectivement 8ème et 16ème.

Warm-up : Ultime répétition avec la course 2 en Aragon

C’est parti pour cette ultime séance d’essais du week-end, avant le départ du Grand-Prix de MotoGp de Teruel. L’enjeu de cette séance, le rythme des Yamaha. Car si les motos japonaises restent très rapides sur un tour, leur exploitation des gommes, très perfectible, laissent planer le doute sur leur potentiel. Particulièrement concernant Fabio Quartararo, qui doit absolument engranger de gros points cet après-midi, après sa contre-performance du week-end dernier.

#MotoGP warm-up is underway! 🔥 The final chance for any set-up changes ahead of the race at 13:00 LT! 🙌#AlcanizGP 🏁 pic.twitter.com/NnyzgljIPQ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 25, 2020

Dans ces conditions fraîches, difficile de tirer des conclusions sur ce warm-up, sachant que les températures grimperont (un peu) au moment de la course. Et d’emblée, la Yamaha de Morbidelli se porte aux commandes. En lutte avec Pol Espargaro, qui s’offre la tête à dix minutes du drapeau à damier. Loin sur la grille, Danilo Petrucci créé la surprise en prenant la deuxième place provisoire. Smith est quatrième, devant Fabio, Cal, Miguel et Aleix. Mais cela va encore évoluer…

Deux minutes plus tard, Morbidelli reprend le leadership tandis que son coéquipier s’invite au troisième rang. Mir prend la 5ème place. De son côté, Johann Zarco n’est que 15ème pour l’instant. Tandis que le poleman signe le 12ème chrono. Meilleur temps pour Alex Marquez ! Un probable candidat à la victoire, bien que sa place sur la grille (P10) constitue un handicap certain. Amélioration, aussi, de Nakagami, deuxième temps.

Mais à trois minutes du terme de la séance, Morbidelli s’impose à nouveau en tête du classement. Il devance donc les deux Honda et la KTM de Pol Espargaro. Toutefois, plusieurs pilotes vont améliorer. Et notamment Dovizioso, 5ème provisoire. Mais aussi Nakagami, qui récupère le commandement à 20 secondes du terme de cette séance. Chute de Tito Rabat.

Et c’est finalement Nakagami qui conserve la tête de ce warm-up. Plus que jamais favori…Morbidelli termine second, devant Marquez, Pol, Petrucci, Dovizioso, Vinalès, Quartararo, Mir, Smith, Crutchlow, Lecuona, Rins, A Espargaro, Binder, Zarco, Oliveira, Rabat, Bradl, Miller, Bagnaia.