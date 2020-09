MotoGP : Warm-Up, Nakagami P1, Quarta et Zarco 6e et 7e (Misano)

Ultime séance de répétition avant la course, le warm-up de MotoGP, à Misano, a rendu son verdict. Et dans ces conditions de réglages course, nos tricolores se sont bien comportés. En effet, Fabio Quartararo a réalisé le sixième temps de la séance alors que Johann Zarco s’est classé au 7ème rang. Plutôt de bon augure pour le Grand-Prix, à suivre tout à l’heure sur Canal+.

MotoGP : Zarco en progrès, Quartararo en baisse

Alors, oui, Fabio Quartararo s’est révélé plutôt à l’aise en conditions course, ce matin. Néanmoins, le tricolore n’a pas été en mesure de battre son coéquipier, Franco Morbidelli. L’Italien, galvanisé à domicile, n’avait jamais semblé aussi fort depuis qu’il fait équipe avec le pilote tricolore. Deuxième temps pour l’intéressé, qui se positionne comme un candidat crédible à la victoire.

Mais le meilleur temps, c’est Nakagami qui l’a réalisé, devant le pilote transalpin. Suit un outsider, Joan Mir, précédent dans l’ordre, Rins, Bagnaia, Quartararo, Zarco, Dovizioso, Marquez, Oliveria. Reste à définir si cette hiérarchie se vérifiera tout à l’heure, au moment du départ du Grand-Prix de Saint Marin de MotoGP 2020. Un dernier mot, sur Fabio, qui a rencontré un souci en fin de séance. Problème de gant, douleur à la main, nous n’en savons pas plus pour l’instant. A suivre avec attention, donc.