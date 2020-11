MotoGP – Warm-Up : Quartararo 9ème, Zarco P13

Dernière séance de préparation avant le départ de la course, le warm-up vient de s’achever, pour la catégorie MotoGP, au Grand-Prix de Valencia 2020. Une répétition essentielle, dans l’optique de préparer la course, en peaufinant ses réglages. Et si la hiérarchie en découlant doit toujours être analysée avec prudence, cela offre quelques indices sur les forces en présence.

MotoGP : le point sur les tricolores à Valence

C’est sous le soleil que le warm-up du Grand-Prix de Valencia de MotoGP s’est déroulé, ce matin. Et du côté du Team Yamaha SRT Petronas, le constat est toujours le même. A savoir, d’un côté, un Franco Morbidelli très à l’aise, faisant partie des favoris de la course. Mais, de l’autre, un Fabio Quartararo qui ne s’en sort pas et donc le sort paraît quasiment scellé, concernant ses chances de titre face à Joan Mir.

Au final, Morbidelli a confirmé sa supériorité sur ce circuit, en signant le meilleur chrono en mode course. L’Italien a devancé dans l’ordre, Pol Espargaro, Takaaki Nakagami, Jack Miller, Andrea Dovizioso, Brad Binder, A Espargaro, Joan Mir, Fabio Quartararo, Miguel Oliveira, Bagnaia, Vinalès et Zarco.