MotoGP – Warm-Up : Quartararo le plus véloce, Zarco P8 et 1ere Ducati

Une fois encore, les tricolores se sont bien comportés, sur le Grand-Prix de Catalogne de MotoGP. En effet, à l’issue du warm-up, Fabio Quartararo et Johann Zarco ont signé, respectivement, les 1er et 8ème chronos de la séance. A noter toutefois, une chute sans mal pour le pilote Yamaha, en fin de session.

Quartararo favoris, après le warm-up ?

Fabio Quartararo a démontré qu’en termes de rythme de course, il est probablement le plus véloce des pilotes Yamaha. Néanmoins, Valentino Rossi et Franco Morbidelli, classés dans l’ordre 3ème et 4ème, restent dans le giron des favoris, à quelques heures du départ de la course catalane. Surprise au second rang avec la Honda de Nakagami qui, sera sans doute en mesure de remonter dans la hiérarchie, cet après-midi.

Côté Ducati, c’est Johann Zarco qui s’est montré le plus véloce, avec le huitième temps…juste devant Bagnaia, 9ème de ce warm-up, sous le drapeau à damier. Par contre, les Ducati officielles de Miller et Dovizioso sont restées en retrait. Notons enfin, la chute de Brad Binder, en fin de séance. Place au classement :

Quartararo Nakagami Rossi Morbidelli Crutchlow Mir Vinalès Zarco Bagnaia A. Espargaro