MotoGP – Warm-up : Quartararo (P13) ne rassure pas, Zarco P17

MotoGP, Valence, Warm-up – C’est une séance plutôt inquiétante, à laquelle nous venons d’assister, en MotoGP. Seulement 12ème sur une piste entièrement sèche, Fabio Quartararo ne s’est pas positionné au niveau attendu, dans ces conditions. Pire, pour Johann Zarco, classé seulement 17ème. Néanmoins, les températures fraîches n’étaient pas forcément révélatrices des conditions à suivre cet après-midi.

Pour la première fois de ce week-end de Grand-Prix MotoGP à Valencia, c’est sur une piste entièrement sèche que les pilotes se sont expliqués. Une aubaine pour Fabio Quartararo qui, dans ces conditions, s’est rappelé à notre bon souvenir, en bataillant aux avant-postes. Mal place sur la grille de départ dans l’optique du titre, le tricolore s’est rassuré, pendant ce warm-up.

P2 for the race 💥 Challenging day due to the changing conditions but we did a great job taking risks on track & working hard at the box with the set-up. Thanks team 💪🏻 #motogp #suzuki #ar42 #vamos💥 #EuropeanGP pic.twitter.com/9z2j8U3SiC

— Alex Rins (@Rins42) November 7, 2020