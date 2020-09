MotoGP : Warm-up, un Marquez de retour en tête, Zarco P16

Alex Marquez réalise le meilleur chrono du warm-up MotoGP en Émilie-Romagne de peu devant Maverick Vinales et Fabio Quartararo. Johann Zarco est seizième.

C’est sous un grand soleil que se lance le warm-up MotoGP en Émilie-Romagne. Immédiatement en piste, Jack Miller chute dès son premier tour lancé. L’Australien est surpris par son pneu dur à l’arrière. On sait que plusieurs pilotes équipés de cette gomme ont déjà fini au tapis hier.

En piste, Fabio Quartararo est le plus rapide en début de session. Le tricolore devance son équipier, Franco Morbidelli. Il améliore son chrono, alors que Pol Espargaro remonte deuxième. Johann Zarco est neuvième.

Il fut attendre la mi-session pour voir d’autres améliorations en tête. Franco Morbidelli prend le record. Il est cependant battu par Alex Marquez, en 1’32’402. Maverick Vinales réalise un chrono 10 millièmes de seconde moins rapide que le pilote Honda HRC.

Alex Marquez conclut finalement la session en première position. C’est son premier meilleur temps dans une séance MotoGP. Le pilote Espagnol devance Maverick Vinales et Fabio Quartararo. Johann Zarco prend le seizième temps.

Rendez-vous à 14 heures pour le départ de la course, sur le circuit de Misano. Découvrez la grille de départ de la course ici.

A welcome boost for @HRC_MotoGP! 😎@alexmarquez73 tops the warm-up session ahead of @mvkoficial12 and @FabioQ20! 👏#EmiliaRomagnaGP 🏁 pic.twitter.com/wzm7vZG50C

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 20, 2020