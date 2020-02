MotoGP : Yamaha Monster se dévoile

Il y a quelques heures ce jeudi 6 février, Yamaha a présenté ses machines et son équipe 2020 de MotoGP à Sepang. L’équipe nippone mise sur la stabilité.

Yamaha a pris la suite de Suzuki en ce 6 janvier. Le constructeur de Hamamatsu a présenté son équipe MotoGP et ses machines 2020 à Sepang. Maverick Vinales, Valentino Rossi et Jorge Lorenzo étaient, bien sûr, de la partie. Revivez cette présentation ci-dessous.

La stabilité s’affiche sur la M1 MotoGP

Du côté de la machine en elle-même, cette dernière ne diffère pas énormément de la moto 2019. Seule la prise à air à l’avant étant plus étroite en largeur, mais plus haute. Un élément déjà aperçu lors des tests de pré-saison à Valence, en novembre dernier. Il en va de même quant à la livrée. Yamaha garde en effet le noir synonyme de Monster, à côté du bleu de la firme.

La seule inconnue réside donc désormais dans la performance. Yamaha devrait toutefois donner une réponse dès demain, lors des premiers tests officiels de 2020. Puisque comme les autres équipes MotoGP, ces derniers rouleront sur le circuit de Sepang en vue de la saison à venir.

2020, année de la reconquête pour Yamaha?

Et les attentes sont hautes. En effet, en 2020, il s’agira bien sûr d’aller ravir les couronnes de champions du monde à Marc Marquez et Honda. Le duo ayant raflé les titres Pilotes, Constructeurs et Equipes en 2019. Le tout en étant accompagné de Jorge Lorenzo, désormais pilote test. Le Majorcain ayant quitté le monde de la course, l’an passé, après une saison difficile au HRC.

D’autant que 2020 sera la dernière saison de Valentino Rossi dans l’équipe Yamaha officielle. Rappelons que l’Italien sera en effet remplacé par Fabio Quartararo à partir de 2021. Le Français faisant alors équipe avec Maverick Vinales.

Suite à cela, Valentino Rossi pourrait toutefois décider de se tourner vers l’équipe Yamaha Petronas. Celle dans laquelle roule actuellement Quartararo. Et qui a également présenté ses machines, en ce jeudi 6 février.

(crédit photo : Twitter Yamaha MotoGP)