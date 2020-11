MotoGP : Yamaha perd 50 points !

Yamaha se voit retirer 50 points au classement Constructeurs MotoGP suite à une irrégularité moteur lors du premier Grand Prix à Jerez. Cette décision n’impacte pas le classement Pilotes.

C’est un coup dur, très dur pour Yamaha. Sanctionnée par les commissaires suite à une irrégularité moteur lors du Grand Prix d’Espagne sur le circuit de Jerez (17-19 juillet), la firme d’Iwata se voit privée des points marqués lors de cette épreuve au championnat Constructeurs 2020. Ses équipes payent un prix similaire.

La raison derrière cette décision est simple. Selon des informations de motorsport.com, les soupapes utilisées sur les moteurs lors du tout premier Grand Prix ne correspondaient pas à celles homologuées avant le début de saison.

Les commissaires de la FIM ont donc jugé que « Yamaha Motor Company n’a pas respecté le protocole exigeant l’approbation unanime de la MSMA (association des constructeurs du championnat, Ndlr) pour procéder à des changements techniques ». Il s’agit d’une « erreur interne » selon Yamaha.

Mais cette dernière est lourde, puisque de fait, 50 points (deux fois les 25 de la victoire de Quartararo dans ce Grand Prix d’Espagne) sont retirés à la marque au classement Constructeurs. Cela profite à Ducati, qui reprend la main de ce championnat avant l’épreuve d’Europe, à Valence.

Côté Équipes, Petronas SRT perd 36 unités, celles de la victoire du pilote français et de la 5e place de Morbidelli. La sanction est « plus clémente » pour Monster Energy Yamaha, puisque la firme n’a inscrit que 20 points dans cette épreuve. Ces derniers passent aussi à la trappe, ce qui permet à KTM de se hisser en 4e position devant l’équipe officielle aux diapasons. En tête de ce classement, Suzuki prend de la marge sur l’équipe satellite malaisienne.

Cette décision n’a toutefois pas d’influence sur le championnat Pilotes. Quartararo, Morbidelli et Vinales conservent les points acquis dans cette première manche. On note par ailleurs que Valentino Rossi n’est pas concerné par tout cela, puisque son équipe technique était en règle.

Bref, les moteurs Yamaha n’ont pas fini de faire du bruit. On rappelle qu’en début de saison, leur fragilité était au centre des discussions. La firme d’Iwata était même prête à les ouvrir afin de remplacer les fameuses soupapes défaillantes. Elle avait finalement fait machine arrière, en choisissant de préserver sa motorisation.

Ce choix devrait toutefois être un handicap pour certains de ses pilotes alors que la fin de saison MotoGP approche. Maverick Vinales a notamment admis devoir rester au stand un certain temps avant de prendre le guidon lors des essais libres à venir. Le but est simplement de limiter le roulage pour faire tenir le moteur.

