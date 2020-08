MotoGP : Zarco 9ème sur la grille de Spielberg, podium en vue ?

Après ses performances de Brno et celles des différentes séances d’essais libres et de Q1 ce week-end, nous en aurions presque oublié que Johann Zarco ne pilotait qu’une Ducati de l’an passé. Alors forcément, c’est avec une pointe de déception que nous avons tous accueilli sa 9ème place sur la grille. Alors que l’on s’attendait à une première ligne…

Johann Zarco pénalisé par sa Q1 ?

Néanmoins, avec une équipe peu habituée aux premiers rôles (Avintia) et cette moto d’ancienne génération, le Français s’en est très bien sorti, samedi dernier sur le Red Bull Ring. Ainsi, après s’être extirpé de la Q1, le tricolore briguait une belle 9ème place sur la grille de départ. Sans doute que le fait de ne disposer plus que d’un train de pneus tendres pour attaquer en Q2, lui aura fait défaut.

Ceci étant dit, l’intéressé reste positif. D’autant qu’avec l’annonce de la rupture entre Dovizioso et Ducati, il y a une belle place à gagner. Alors, réussir une belle course et se rapprocher du podium cet après-midi serait déjà très bien. Et quelque chose nous dit que Johann y pense : « Le week-end de cet #austriangp est sur la bonne voie. P.9 sur la grille, les écarts était très serrés entre tous les pilotes. Demain je peux souhaiter un excellent résultat, mon ressenti s’améliore beaucoup! »