MotoGP : Zarco a tourné à Barcelone avec la Panigale V4S

S’il ne s’agissait pas encore d’un test au guidon de sa Ducati du team Avintia, Johann Zarco a tout de même eu l’opportunité de retrouver un guidon, sur un circuit asphalte qui plus est. En effet, le tricolore était convié à une séance, sur le circuit de Barcelone en Espagne, pour prendre les commandes d’une Panigale V4S.

Johann Zarco à plus de 300km/h

Même si la Panigale V4S qui attendait Johann Zarco sur le circuit de Catalunya était environ dix secondes moins rapide que sa machine habituelle, le tricolore a pu retrouver des sensations en pilotant à haute vitesse avec cette machine. Car mine de rien, cette dernière est capable d’atteindre les 300km/h en bout de ligne droite…

« Je suis content, content d’aller à plus de 300 km/h ! Avec cette Panigale on peut être très rapide et c’est très important. Ça aide beaucoup le cerveau, pour pouvoir se reprogrammer et se préparer pour Jerez au mois de juillet. Je vois que mon esprit a perdu quelques petits réflexes et il est nécessaire d’être à des vitesses élevées pour s’y réhabituer et être prêt. Ça donne de bonnes sensations. C’est une moto qui fonctionne bien, elle a de bons pneus, c’est très important. » a-t-il déclaré via le site officiel de la MotoGP.