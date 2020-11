MotoGP : Zarco au tapis, Quartararo aussi, il ne sera pas champion cette année !

L’affaire aura rapidement été entendue, à Valencia. Après un premier tout droit dès le tour de lancement puis une seconde erreur et enfin, une chute, Fabio Quartararo s’est sorti tout seul de la course au titre de champion du monde de MotoGP. Joan Mir semble bien parti pour décrocher la couronne, tandis que le pilote Yamaha n’est même plus dans le top 3 du classement des pilotes. Côté tricolores, même sanction pour Johann Zarco, parti au sol alors qu’il était sixième, suivant un départ moyen.