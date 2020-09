MotoGP : Zarco dans le top dix et proche du feeling parfait

Toujours en convalescence après sa blessure à la main sur le Red Bull Ring, Johann Zarco s’en est correctement sorti, samedi dernier à Misano, en qualifications. Et même si nous étions habitués à mieux, de la part du tricolore, sa prestation solide lui a permis de se qualifier directement en Q2 puis de décrocher un top dix. Néanmoins, son rival chez Ducati partira 5ème.

Johann Zarco en retrait en qualification

Nous le savons, dans la course au guidon Factory chez Ducati, Johann Zarco doit réaliser les meilleurs performances possibles. Mais pas que car le pilote Avintia est comparé à Pecco Bagnaia, son dernier concurrent dans cette course à la promotion. Malheureusement à Misano, l’Italien a décroché une belle 5ème place. Un premier point psychologique marqué pour lui, sachant qu’il revient de blessure. Mais il reste la course et Zarco se dit proche de trouver le bon feeling sur sa machine :

« P10 aujourd’hui en qualifications. Un travail incroyable de l’équipe après le petit crash de FP4. Je suis très proche d’avoir les bonnes sensations sur la moto et de pouvoir ensuite rester en tête du classement! »

Effectivement, la chute de Johann à la fin des libres 4 n’a sans doute pas aidé. Surtout qu’en libres 3, le Français paraissait d’avantage dans le coup. Néanmoins, il lui reste la possibilité de briller cet après-midi puis la course suivante. Ensuite, viendra le temps de la décision, du côté de la Direction de Ducati.