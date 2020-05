MotoGP : Zarco le bec dans l’eau, Miller chez Ducati en 2021 !

C’est officiel, Jack Miller pilotera une Ducati officielle l’année prochaine ! A la place de qui, cela doit encore être éclairci. Bien que la place de Danilo Petrucci ne paraisse définitivement prise. Toujours est-il que l’Australien disposera enfin du guidon dont il rêve depuis longtemps. De nature à lui permettre de batailler régulièrement pour la victoire voire, le titre, s’il en a la capacité. Ce qui reste à démontrer. Evidemment, cette nouvelle n’est pas bonne pour Johann Zarco, qui prétendait aussi à la Ducati.

Jack Miller préféré à Johann Zarco

« Avant toute chose, j’aimerais remercier Paolo Campinoti, Francesco Guidotti et tout le team Pramac pour le soutien qu’ils m’ont apporté durant ces deux années et demi. C’est un honneur pour moi de pouvoir continuer ma carrière avec la firme de Borgo Panigale. Un grand merci aux responsables de Ducati… Claudio, Luigi, Paolo et Davide de m’accorder leur confiance. J’ai vraiment hate de retrouver la piste cette année et je suis prêt à endosser pleinement ces responsabilités« . Jack Miller

« Depuis qu’il est arrivé chez Pramac Racing, Jack n’a eu de cesse de grandir. Il s’est prouvé qu’il était un des pilotes les plus talentueux du Championnat. Nous sommes si heureux qu’il ait accepté de rejoindre le team officiel la saison prochaine. Nous sommes convaincus que Jack a les compétences nécessaires pour se battre aux avant-postes à chaque course et à compter de cette année, qu’il fera un nouveau pas en avant grâce au soutien que nous lui apportons« .

Un guidon se libère donc chez Pramac. Peut-être pour Petrucci ? Mais d’autres solutions existent chez Ducati, entre autres avec Johann Zarco. Mais probablement que Ducati ne prendra pas de décision, à ce niveau, avant que quelques Grand-Prix l’aient eu lieu. A suivre.

