MotoGP : Zarco ne pense pas (encore) à la victoire, mais au podium, oui

Après les qualifications du Grand-Prix de Valencia de MotoGP, Johann Zarco pouvait être satisfait. Car son objectif de se qualifier sur l’une des premières lignes de la grille était atteint. Effectivement, en se positionnant au 4ème rang à l’issue des qualifications, le tricolore prenait le bon wagon, dans l’optique de se battre pour un podium.

Johann Zarco connait les faiblesses de sa Ducati

Celle-ci sera-t-elle la bonne ? Alors que Johann Zarco avait échoué dans sa quête de podium, le week-end dernier à Valencia, le pilote Avintia disposera d’une nouvelle chance d’atteindre cet objectif, dans quelques heures. D’ailleurs, l’intéressé assume ses ambitions en confirmant qu’il souhaite monter sur la boite. En revanche, pour la victoire, il est encore trop tôt selon lui. Car plusieurs points restent à améliorer, au guidon de sa Ducati.

« Encore de bonnes qualifications. Depuis ce matin, les conditions n’ont pas été difficiles, mais un peu stressantes, avec la pluie, puis non, quelques gouttes. Tu n’es jamais sûr à 100% que tout se passera bien en piste. Mais tu sais que tu dois attaquer de la même façon, parce que tout le monde est rapide. C’était déjà un défi ce matin, et à nouveau cet après-midi. J’étais très content de rentrer directement en Q2. Ensuite, en qualification, j’ai vraiment pu évaluer les conditions avec les pneus dans le premier run, et j’ai fait de mon mieux pour faire un bon chrono dans le deuxième run. Je suis content d’avoir bien progressé. On voit qu’on peut faire mieux, mais ça ne vient pas facilement. »

« Clairement, partir des quatre premières places va vraiment m’aider demain. Je ne peux pas vraiment dire quel peut être mon rythme pour demain mais après la course de la semaine dernière, je suis confiant pour être assez rapide. J’espère que je vais mieux gérer les neuf derniers tours, ce sera également très important. En théorie, si tout se passe bien, je peux me battre pour le podium. Donc je suis content de ça. Il faut vivre au jour le jour, donner le maximum sur le moment, et être prêt à le faire. Le podium va arriver. Tout se met en place. Et en plus, quand ça se met en place, tout vient en même temps, et c’est là que le plaisir arrive. »

« Parfois, je ne peux pas continuer à rouler de la même façon pour être rapide parce que le pneu commence à se dégrader. Ensuite, les sensations ne sont plus les mêmes, nos points forts ne sont plus assez forts, et on perd trop de temps. Il semble que ça s’améliore, mais on ne le verra que demain en course. Le choix de pneus devrait être facile, parce qu’il fera chaud, comme la semaine dernière, donc les pneus seront les mêmes. Ce sera bien de prendre le dur à l’avant. Si la température monte un peu, c’est immédiatement un pneu qui peut bien fonctionner. Mais cette semaine, c’est positif d’avoir été rapide avec le medium à l’avant. Nous avons progressé, parce que la semaine dernière il nous fallait le dur pour rouler en 1’32 et maintenant nous pouvons rouler en dessous de 1’31 avec le medium, donc nous avons fait de gros progrès sur la moto. »

« Quand on a attaqué vendredi, il y avait un meilleur grip, qui a permis d’être plus performants d’entrée. Après, tu t’habitues à ça et tu en veux toujours plus. Mais je pense que là où on a progressé, c’est qu’on a rendu la moto encore plus maniable pour passer dans tous ces petits virages serrés de Valence. Là où on pourrait mieux faire, c’est toujours pour mieux gérer l’accélération. On n’arrive pas encore à bien se caler avec ce nouveau pneu. Une fois qu’on sera calé, ça pourra jouer la gagne. »