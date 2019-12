Fin d’année oblige, nous sondons nos lecteurs afin de connaître leur préférences, en matière de sports mécaniques. Aussi, après notre sondage dédié à Johann Zarco et son choix de rejoindre les rangs d’ Avintia Racing (résultats et commentaire sous peu, votes ouverts pendant encore quelques heures), nous changeons de cap. Cette-fois, nous aimerions savoir qui du tricolore ou de son compatriote, Fabio Quartararo, vous préférez, en tant que fans de MotoGP.

Zarco et Quartararo, la France sur les podiums de MotoGP

Johann Zarco, Fabio Quartararo, avec ces deux hommes, le drapeau français brille sur les podiums de MotoGP, depuis trois saisons complètes. Et si la victoire échappe toujours aux deux hommes, ils ont remis l’hexagone sur orbite pour ce qui est déjà la meilleure période tricolore depuis le passage de la catégorie 500cc à la MotoGP. En effet, les deux hommes cumulent 13 podiums et 11 pole-positions !

Johann Zarco : un pilote entier et expérimenté

D’un côté, nous avons Johann Zarco, qui vient de terminer sa troisième saison. Un pilote sensible, entier et toujours très expressif, notamment dans les moments difficiles. Adoré par certains, détesté par d’autres, il représente l’expérience avec une connaissance de plusieurs constructeurs dans la catégorie reine. Avec une Ducati de 2019, l’an prochain, il pourrait à nouveau côtoyer les podiums, en 2020, en attendant mieux (un éventuel guidon officiel chez Ducati…).

Fabio Quartararo : la jeunesse et le mental

De l’autre, nous avons Fabio Quartararo qui a fait tout son palmarès sur Yamaha et qui, en une seule saison, a battu le nombre de pole et de podiums de son compatriote. Toujours très souriant et d’humeur égale, le Français est considéré comme le seul héritier de Marc Marquez. Doté d’une capacité d’adaptation assez stupéfiante, il dispose d’un mental hors norme, compte-tenu de son âge…

C’est donc à vous de choisir entre ces deux profils, attractifs, selon vos affinités avec l’un et l’autre et/ou vos attentes sportives. Place au sondage, qui est publié sur Twitter, ci-dessous ou via le lien suivant : https://twitter.com/LeMagSportAuto/status/1206876186300895232