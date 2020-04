MotoGP : Zarco parle de Ducati et ses ambitions avec Avintia

C’est par le biais du site officiel de la MotoGP que Johann Zarco s’est confié sur la nouvelle aventure liant le constructeur Ducati avec l’écurie Avintia. Une structure modeste, historiquement, mais donc la firme italienne veut faire quelque chose de plus ambitieux. Sans doute dans l’idée d’en faire une véritable équipe satellite susceptible de permettre au tricolore de relancer totalement sa carrière.

Zarco : « élever l’équipe Avintia à un bien meilleur niveau«

C’est Ducati qui s’y est engagée, visiblement, Avintia devra progresser pour devenir une meilleure équipe. C’est ce qu’a récemment rapporté Johann Zarco, lors d’une interview vidéo publiée sur le site officiel de la MotoGP. Et avec les Ducati de l’an passé et une équipe technique en provenance du constructeur italien, une partie du chemin est déjà parcourue : « La Ducati est une moto très intéressante parce que Dovizioso et Petrucci sont performants. Il est clair qu’Avintia n’est pas à ce niveau, mais Ducati m’a dit que l’objectif était d’élever l’équipe d’Avintia à un bien meilleur niveau« . D’ailleurs, le recrutement de Johann s’inscrit parfaitement dans cette volonté affichée.

Et puis lors des essais d’inter-saison, Johann Zarco a signé des chronos qui semblaient confirmer qu’Avintia était sur les bons rails pour réaliser la meilleure saison de son histoire, dans la catégorie reine. Sachant que le Français ne parvient pas encore à exploiter à 100% sa nouvelle machine. Reste, maintenant, à définir si cette dernière lui permettra de flirter de temps en temps avec le podium, en 2020. Peut-être sur les circuits rapides, en profitant de l’exceptionnelle vitesse de pointe apportée par le moteur Ducati…

