MotoGP : Zarco prêt à faire jouer sa fibre patriotique, pour Fabio

Logiquement déçu à l’issue des qualifications, après avoir loupé une pole position qui lui tendait les bras, Johann Zarco s’est rapidement repris. Tout d’abord parce que sa quatrième place sur la grille est satisfaisante, alors qu’il n’était pas qualifié directement en Q2. Mais aussi car, avec cette position, le Français peut éventuellement viser une belle place sur le podium, à Valencia.

Johann Zarco n’oublie pas Fabio Quartararo

Oui, en partant quatrième, sur une piste sèche qui sera quasiment à découvrir pour l’ensemble des pilotes (du fait de la pluie en libres et qualifications), Johann Zarco peut peut-être rêver de podium. Voire, de victoire, selon ses propres mots. Mais le pilote Ducati ne pense pas qu’à son sort puisqu’il semble avoir en tête le fait d’aider -sportivement- son compatriote, Fabio Quartararo. En effet, il pense à devancer les Suzuki, dans le but de donner un coup de pouce au pilote Yamaha. Belle attention, qui démontre à quel point l’intéressé est humain…et patriote !

« Une bonne journée. Ces conditions humides me donnent un avantage, parce que je suis vraiment détendu, que je peux avoir de bonnes sensations et que je peux être rapide. J’avais clairement une chance de pole. En général, je me sens vraiment bien quand la piste s’assèche, mais le drapeau jaune provoqué par Nakagami m’a privé de mon meilleur tour. Dans le dernier tour, j’ai encore essayé, mais quelques erreurs m’ont fait perdre un dixième. Ce n’est pas un drame parce qu’hier, j’étais vraiment déçu, et aujourd’hui, je suis quatrième, donc tout est positif. »

« Dans le dernier tour, j’ai perdu un peu de temps dans le dernier secteur, parce que le pneu surchauffait peut-être un peu. C’est dans le tour précédent que j’aurais pu avoir un gros avantage, mais j’ai beaucoup ralenti parce que le chrono allait être annulé. En tout cas, le chrono idéal est plutôt rapide, c’est 1’39″9. Je prends du plaisir. J’ai pu décrocher un bon résultat aujourd’hui. Quand tu sais quand ce sont des conditions qui peuvent te permettre de faire la pole, un peu les boules. Mais après, il n’y a aucune raison d’avoir les boules, parce qu’une quatrième place, ça reste toujours très bon pour attaquer une bonne course demain. Sur une piste séchante avec des pneus pluie, c’est vrai que je fais la plus grande différence, mais là, les autres ont quand même roulé très vite. C’est qu’eux aussi progressent. Le tour qui était bon a été annulé, et c’est dommage. »

« Ce serait beau d’avoir une victoire. On a eu des surprises quasiment toute l’année. La plus grande surprise a été Binder, donc je me dis ‘Pourquoi pas moi’. J’ai dit clairement que sur ces trois dernières courses, j’aimerais viser le podium, donc si je suis sur le podium, je serai déjà très content. Et peut-être devant les Suzuki, pour un peu de patriotisme ! Ce serait bien de leur prendre un maximum de points. Si c’est sec, Fabio va revenir devant aussi. C’est clair qu’il ne faut pas l’oublier. »

Zarco estime donc que, sur un sol sec (ce qui va être le cas, à priori), son compatriote sera un prétendant à la victoire. Et c’est tout le mal que nous souhaitons à Fabio. Rendez-vous pour le départ, à 14H00, tout à l’heure.