MotoGP : Zarco prêt à modifier son approche, après le fiasco KTM

En grand champion qu’il est, Johann Zarco a su digérer son échec avec KTM pour, ensuite, en tirer des leçons. Car c’est un si qu’un athlète progresse dans sa carrière, en utilisant les « mauvaises » expériences pour grandir et devenir plus fort. Et visiblement, selon ses propos tenus chez nos confrères de GPOne.com, le tricolore a appliqué à la lettre cette règle d’or.

Johann Zarco : « je ne roule pas encore naturellement »

« La sensation d’être à l’aise sur la moto et de tout faire un peu plus automatiquement me manque. Tout ce que je fais en ce moment est sous contrôle mais je ne roule pas encore naturellement. L’expérience que j’ai vécue m’a également appris à quel point il est important de savoir s’adapter et de changer son style. Si vous voulez rester à un niveau très élevé, vous devez être prêt à changer les choses, vous ne pouvez pas faire ce que vous saviez déjà faire« .

Vraisemblablement philosophe, à ce stade de sa carrière, Johann Zarco n’a jamais paru aussi mature. La preuve probable que son expérience chez KTM a -finalement- été positive. Charge au Français, désormais, de trouver toutes les clés de sa Ducati, afin d’être en mesure de rouler vite de manière régulière, c’est à dire en conditions course. Mais pour passer ce cap, n’intéressé va devoir prendre son mal en patience, les deux premières épreuves du championnat du monde de MotoGP 2020 ayant été, d’ores et déjà, annulées.

En théorie, donc, c’est le 5 avril prochain que le championnat débutera, sur le circuit des Amériques (Grand-Prix des USA). A moins que, d’ici-là, le coronavirus ne soit encore développé, ce qui parait inexorable…