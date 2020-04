MotoGP : Zarco se croyait beaucoup plus fort que Smith et Espargaro

La coopération houleuse entre KTM et Johann Zarco continue de faire couler beaucoup d’encre, même plusieurs mois après la rupture entre les deux parties. C’est au travers d’un entretien de Pol Espargaro, pilote officiel KTM, avec nos confrères de corsedimoto.com, que l’Espagnol s’est exprimé sur le sujet. A nouveau, serions-nous tentés de dire.

MotoGP : Zarco victime de sa vanité ? C’est l’avis de Pol…

C’est sans rancoeur apparente que Pol Espargaro est revenu sur sa collaboration avec Johann Zarco, au sein du team officiel KTM, l’année dernière. D’après le pilote ibérique, son ex-coéquipier s’était fixé des objectifs trop élevés. De plus, il s’était basé sur les résultats obtenus par Smith et Espargaro (auteur d’un podium en fin de saison) la saison précédente en se considérant meilleur qu’eux. C’est à dire, en imaginant réussir de meilleurs résultats encore. D’après Pol dont voici une partie des propos tenus chez nos confrères italiens :

« Zarco s’était fixé des attentes trop élevées pour lui avec KTM. Probablement, vu les résultats que Smith et moi avons obtenus, il pensait qu’il était beaucoup plus fort que nous. Puis il s’est heurté à la réalité, est devenu nerveux et a voulu fermer immédiatement pour trouver une autre possibilité de sauver sa carrière. À mon avis, il faut de la patience, vous ne pouvez pas penser à obtenir un résultat au début ou dans la deuxième course, regardez Lorenzo sur la Ducati …Au final, KTM et Zarco ont trouvé un accord pratique pour les deux, alors c’est mieux comme ça »

Evidemment, il ne s’agit que de pensées émanant de Pol Espargaro, peut-être un peu vexé de susciter moins d’attention que Johann Zarco. Ainsi, même s’il y a probablement un peu de vrai dans tout cela (concernant les objectifs trop élevés fixés par Johann, en particulier), la réalité n’est pas forcément celle du pilote espagnol. Quoiqu’il en soit, les deux hommes peuvent désormais tourner la page avec des perspectives d’avenir mesurées, dans les deux cas.

