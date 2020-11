MotoGP : Zarco s’en veut pour sa fin de course, face à Binder et Dovizioso

Alors qu’il avait le rythme pour signer la pole position sur une piste s’asséchant, en course, Johann Zarco n’a pas été en mesure de suivre les hommes de tête jusqu’au bout. Résultat, le tricolore s’est finalement classé 9ème du Grand-Prix d’Europe de MotoGP. Un résultat qui ne le satisfait pas, car la 7ème place était à sa portée, selon lui.

Johann Zarco s’en veut de sa « stratégie »

Quatrième sur la grille de départ à Valencia, Johann Zarco n’avait pas les moyens d’atteindre son objectif de podium, dimanche dernier. Ainsi, après un départ moyen qui le reléguait au 6ème rang, le tricolore suivait les cinq premiers durant plusieurs tours, avant de perdre peu à peu le contact. Surclassé par Jack Miller, il laissait passer ensuite Brad Binder et Andrea Dovizioso. Non sans regrets.

« J’aurais vraiment pu conserver la septième place en me battant mieux, mais je ne l’ai pas fait, parce que j’ai vu Dovi et que je me suis dit ‘Peut-être que c’est mieux de rester derrière lui, pour le championnat’ et en commençant à penser comme ça, Binder m’a doublé. Il était un peu plus rapide, donc je n’ai pas pu l’attaquer à nouveau. Je suis déçu des deux derniers tours, je n’ai pas adopté la bonne stratégie. Mais sur l’ensemble de la course, je vois tout ce que j’ai appris, et pourquoi j’ai souffert en fin de course. Il a commencé à me manquer deux dixièmes, mais j’étais fatigué, parce que j’ai dû attaquer un peu trop. C’est intéressant et je crois vraiment que nous allons trouver des solutions parce que nous avons aussi de véritables forces. Cette course a été bonne ».

Malgré sa déception, Zarco conserve donc une attitude positive, avec une bonne base de travail pour faire mieux le week-end prochain, sur la même piste.

« Je suis content du choix de pneus. Le choix de pneus était le bon. Je pense que je ferai le même la semaine prochaine. Nous avons eu de bonnes sensations ici à Valence. Si les conditions sont totalement sèches la semaine prochaine, entre le matin et l’après-midi, nous aurons de bons pneus pour travailler, même s’il fait un peu plus frais. »

Et selon les derniers bulletins météorologiques, il ne devrait pas pleuvoir, à l’occasion du Grand-Prix de Valencia.