MotoGP : Zarco s’offre de nouvelles couleurs de casque

A quelques heures des premiers essais officiels (et dans la foulée des trois jours de Shakedown), Johann Zarco dévoile les nouvelles couleurs de son casque. Au coeur de ce nouveau code visuel le Japon, toujours, ainsi qu’un brin de spiritualité. Le pilote tricolore vient de diffuser les images de cette nouvelle création avec quelques explications, via son compte officiel Instagram.

Johann Zarco en appelle aux Chakras

« Une page se tourne, je dois maintenant être meilleur que le kamikaze pour continuer à vivre mes rêves! Voici le Chakra-Spirit! Basé sur les couleurs des 7 Chakras symboliques de la méditation. Celles-ci me plaisent et j’aime pousser le mental plus loin car il semble sans limite. J’espère que vous l’apprécierez tous! »

Pour mémoire, les essais de Sepang auront lieu ce vendredi 7 février 2020 jusqu’au dimanche 9 février 2020. Cette première session de répétition sera aussi l’occasion d’observer pour la première fois Johann Zarco au guidon de la Ducati qu’il pilotera chez Avintia Racing cette saison.