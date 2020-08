MotoGP : Zarco soutenu par Petrucci et Pirro, après le crash en Autriche

Si les avis demeurent partager, concernant le crash de Johann Zarco et Franco Morbidelli au Grand-Prix MotoGP d’Autriche, le tricolore dispose de soutiens. Qui renforcent encore la tendance à savoir, sa non-culpabilité. Comme cela a été prouvé par le biais de la télémétrie partagée par l’équipe Avintia Racing. Et parmi les pilotes qui estiment que le Français n’est pas coupable il y a les membres de écurie officielle Ducati, Pirro et Petrucci.

Johann Zarco : « une erreur involontaire » pour Pirro

« Je ne sais pas si Johann Zarco a fait quelque chose de mal, je ne pense certainement pas qu’il ait fait une manœuvre spécifique pour ralentir un adversaire. Ces choses se font à la limite dans les derniers tours. Il y a différents styles de freinage, je n’ai vu la dernière phase lorsque les motos étaient sur le gravier et Aleix Espargaró et moi sommes tous partis pour les éviter. Je ne pense pas que ce soit la faute de quelqu’un, je pense juste que c’est un point trop dangereux. Aujourd’hui ça s’est très bien passé et c’est tout, une moto lancée à 320 km / h, aurait pu heurter Viñales. Quoi qu’il en soit, il faut faire quelque chose, ce point est trop dangereux.” Danilo Petrucci

Pour sa part, Pirro pense que « C’était une erreur involontaire. En partant du dos, on voit qu’ils ne plaisantent pas. Ça s’est mal passé pour lui, mais au fond, il semble que vous allez gagner le championnat du monde au dernier virage. Aujourd’hui, j’ai vu quelques scènes qui m’ont laissé incrédule. Ce sont des accidents et je suis convaincu que Zarco ne l’a pas fait exprès. Il a peut-être mal calculé le freinage, mais cela aurait pu arriver à n’importe qui ».

source : mssports.fr