MotoGP – Zarco très largement soutenu par nos lecteurs !

Le verdict est tombé ! En effet, nous avions sollicité nos lecteurs afin de connaître leurs pensées dans un nouveau sondage. A cette occasion, nous vous demandions à quel point vous aviez de l’espoir envers Johann Zarco et ses chances de devenir champion du monde de MotoGP, un jour. Et bien vous avez été très nombreux à nous répondre favorablement.

Johann Zarco peut devenir champion pour 70% de les lecteurs

Ce n’est plus une majorité mais un plébiscite ! Avec 70% des votants ayant répondu que, oui, Johann Zarco pouvait toujours devenir champion du monde de MotoGP, le tricolore pourra désormais être certain du soutien de ses fans. D’autant que plus de 1012 personnes avaient participé à ce suffrage, en seulement quelques jours de mise en ligne. Clairement, le pilote Avintia Ducati suscite toujours autant d’engouement. Peut-être même plus, depuis son histoire récente, aux multiples rebondissements…

Par ailleurs, seuls 24,7% d’entre-vous n’y croient pas ou plus, soit 1 petit quart de la totalité des votants. S’agit-il de votants n’appréciant pas le caractère du pilote tricolore ou de fans ayant perdu leur foi en l’intéressé ? Nous n’avons malheureusement pas de réponse, à ce niveau. Quoiqu’il en soit, avec de tels résultats, le Français peut aborder sa saison avec confiance et s’attendre à un soutien massif, lors du prochain Grand-Prix de France.

D’autre part, pour qu’il n’y ait pas de jaloux, nous venons de lancer un second sondage. Il concerne, cette-fois, Fabio Quartararo. N’hésitez pas à y participer en nombre également, ci-dessous.