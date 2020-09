MotoGP : Zarco triste et déçu mais déjà focalisé sur sa course à domicile

Cruelle désillusion, pour Johann Zarco, dimanche dernier, sur le circuit de Montmélo. Alors que le tricolore s’élançait depuis la 6ème place sur la grille du Grand-Prix de Catalogne de MotoGP, ce dernier est tombé, en tentant d’éviter Petrucci, en perdition. Résultat, zéro pointé pour le tricolore qui a entraîné, qui plus est, l’ex-leader du classement général dans sa chute.

Johann Zarco : le guidon Ducati Factory s’envole

Tomber alors qu’il était devant son principal rival pour le guidon officiel Ducati, tout en mettant au sol (sans le vouloir) le leader du championnat, pilote Ducati également, Johann Zarco pouvait difficilement vivre pire scénario en Catalogne, dimanche dernier. Lui qui espérait signer un bon résultat pour revenir dans la course face à Bagnaia, a probablement perdu toutes ses chances lors de ce premier tour. Dur mais telle est la loi du sport.

« Je suis assez triste de ce qui s’est passé aujourd’hui. Le week-end se passait clairement bien. Je pouvais m’attendre à de bonnes choses pour la course, et la terminer dans le deuxième virage ça me fait vraiment mal au cerveau et à l’estomac. Je pense que le départ a été correct en ce qui me concerne. Danilo a réalisé un freinage vraiment incroyable dans le premier virage et il m’a dépassé, puis dans le changement de direction je pense qu’il a failli tomber car la température sur le côté gauche était très fraîche et il nous fallait faire très attention. J’ai juste eu le réflexe de ne pas le toucher, j’ai freiné et je suis tombé. »

« Le problème, c’est que quand je suis tombé, Dovi n’a pas pu m’éviter et ça a fait deux Ducati par terre. Et surtout, c’est Andrea qui se bat pour le championnat. Cela me donne un sentiment de tristesse aujourd’hui. Même en y réfléchissant bien, si je n’avais pas touché les freins, j’aurais de toute façon heurté Danilo et cela se serait terminé de la même manière. Il n’y a pas grand-chose à faire aujourd’hui. J’essaye de retenir le positif de toutes les séances, où je me suis montré assez fort. Et à partir de là, apprendre, progresser et être fort au Mans ».

Le 11 octobre prochain, Johann aura toutefois le bonheur de courir chez lui, pourquoi pas avec un podium à la clé ? Sachant qu’à ce moment-là, le communiqué officiel de Ducati sera tombé puisque le constructeur italien a prévu d’annoncer la composition de ses équipes cette semaine. La pression sera donc retombée, pour le Français…