MotoGP : Zarco, un pilote concentré sur son travail, déclare Rabat

Pendant cette interminable trêve en MotoGP comme ailleurs, les pilotes ont l’occasion de s’exprimer d’avantager qu’à l’accoutumé. Et ces derniers jours, Tito Rabat n’est pas le moins bavard. Interviewé par nos confrères de Speedweek, le pilote Avintia Racing a notamment évoqué son coéquipier, Johann Zarco, et leurs statuts légèrement différents.

Le contrat Ducati de Zarco ne désavantage pas Rabat

Si Tito Rabat et Johann Zarco pilotent tous les deux pour le Team Avintia, l’un dispose d’un contrat avec Ducati et l’autre pas. Néanmoins, Rabat l’assure, les deux hommes jouissent d’un traitement identique dans la formation ibérique : « Je pensais que cela faisait une différence. Mais j’ai reçu le même soutien que Johann dès le premier jour« .

Puis Tito parle de son coéquipier, en des termes plutôt élogieux. « Il se concentre entièrement sur son travail et ne se soucie pas du reste. Et j’aime ce type de pilote de course parce que je fais suis aussi comme ça. Je suis également très content de l’équipe et de ma moto, tous deux plus compétitifs que jamais. Et je sais que si je reste concentré, nous pouvons obtenir des résultats importants cette année » Voilà qui nous change des déclarations désagréables tenues par certains pilotes ces dernières semaines, au sujet du pilote tricolore…

source